VIDÉO - Un tunnel ferroviaire s'effondre dans les Alpes, un ouvrier tué

Un ouvrier a été tué ce mercredi dans l'effondrement partiel d'un tunnel ferroviaire dans lequel il travaillait avec deux autres personnes, mercredi entre Saint-André-les-Alpes et Moriez (Alpes-de-Haute-Provence), à près de 1000 m d'altitude. En milieu d'après-midi, après plusieurs heures de recherches, les secours ont retrouvé le corps de la victime, un Portugais de 54 ans, a annoncé sur place le sous-préfet de Castellane, Christophe Duverne.





"Ce tronçon était actuellement fermé à la circulation des trains pour des travaux de modernisation et de sécurisation", avait précisé plus tôt Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Cote-d'Azur, qui gère cette ligne des Chemins de fer de Provence. Long de 1195 m, le tunnel du col des Robines est habituellement utilisé par le train touristique des Pignes, qui circule quatre fois par jour entre Nice et Digne.