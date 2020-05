Une amende de 300 euros pour l'abandon de masque sanitaire au sol ?

Le déconfinement a fait naître une nouvelle forme d'incivilité. De plus en plus de masques et de gants en plastique sont jetés partout après utilisation. Face à cette situation, un député des Alpes-Maritimes a proposé de créer une amende de 300 euros pour ceux qui jettent leur masque par terre. Une initiative saluée par le maire d'Arras (Pas-de-Calais) et ses administrés. Plus que de sanctionner, l'idée est de sensibiliser la population au danger encouru par ceux qui ramassent.