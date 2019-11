Une bijouterie parisienne braquée par plusieurs individus armés en pleine après-midi

Le braquage n'a duré que quelques minutes. Vendredi vers 13h10, la bijouterie Denisor, située dans le 11e arrondissement de Paris a été attaquée par au moins deux individus casqués et armés, sous l'œil d'un voisin qui a filmé la scène. Dans la vidéo publiée sur Twitter, on voit l'un des hommes briser la vitrine à la masse avant de s'emparer de bijoux. Les braqueurs ont pris la fuite. Aucun coup de feu n'a été tiré et aucun blessé n'est à déplorer, selon une source policière à LCI.