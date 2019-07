Une fillette de 6 ans tuée par une balle de golf frappée par son père

"C’était la compagne de golf préférée de son père. Elle adorait ça et y a passé de bons moments. Elle voulait toujours être celle qui se trouvait dans la voiturette. C’est l’une des activités qu’ils faisaient ensemble, quelque chose de vraiment très important pour eux, ils y allaient tout le temps", a confié l’oncle de l’enfant, David Smith, à KSL. Avant que sa mère, sur le site GoFundMe (destiné à récolter des dons), ne la décrive ainsi : "Aria était la fille la plus culottée du monde. Elle était parfois idiote, toujours pleine de cran, créative, unique, et tellement, tellement pleine d’amour pour chaque personne avec qui elle entrait en contact. Elle laisse un trou immense dans nos cœurs."