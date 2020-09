Une nouvelle affaire de squat à Saint-Honoré-les-Bains

À Saint-Honoré-les-Bains, des quadragénaires squattent une résidence secondaire depuis trois semaines et estiment être dans leur droit. En effet, la loi les considère comme résidents, car ils ont occupé les lieux depuis plus de 48 heures. Quant au fils de la propriétaire, il a dû se loger chez une voisine. Sidérés par la situation, les habitants n'hésitent pas à s'entraider. Néanmoins, un amendement en attente d'être voté pourrait faciliter l'expulsion des squatteurs par les forces de l'ordre.



