Incendie dans un bâtiment annexe de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil : un mort

Le drame s’est déroulé dans un bâtiment de dix étages situé dans l’enceinte de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne) et où logent de nombreux employés de l’établissement. Un important incendie s’y est déclaré mercredi vers 23h. Parties apparemment d'un appartement, les flammes se sont propagées à tous les étages via les façades et une cage d'escalier, provoquant le déploiement sur place d'une centaine de pompiers. Ceux-ci ont maîtrisé le feu vers 1h30 ce jeudi.





Le bilan fait état d’une femme décédée et de plusieurs blessés, dont des pompiers. Une dizaine de personnes prisonnières des fumées ont été sauvées et une 62 résidents ont été évacués. "La probabilité la plus forte, c'est un accident domestique", a estimé un pompier auprès du Parisien.





Le bâtiment concerné se trouve dans le périmètre d'Henri-Mondor. Mais il est assez éloigné de la partie hospitalière proprement dit. Le feu n’a donc eu aucun impact sur les activités hospitalières.