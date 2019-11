Violences à Béziers : une école primaire et un collège incendiés

Dans l'Hérault, Béziers a été victime d'une série d'actes criminels durant la soirée du 31 octobre 2019. Une école primaire et un collège d'un quartier sensible ont été incendiés. Les dommages sont tels que l'école devra probablement être détruite. Une situation qui sidère enseignants, parents et élèves. Ces derniers devront être réorientés dans d'autres établissements.



