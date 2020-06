Violences à Dijon : craintes et incertitudes dans l'attente des réponses de l'Etat

Le calme a fini par revenir à Dijon et dans le quartier des Grésilles après quatre jours de guérilla urbaine. Les habitants, eux, se posent des questions et s'inquiètent quant à la suite des événements. A savoir que 150 gendarmes supplémentaires ont été déployés mardi soir par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a également promis une réponse extrêmement ferme face à ces "voyous", mais aucune piste n'est à suivre jusqu'à ce jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.