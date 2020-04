Violences conjugales, cambriolages : les gendarmes interviennent beaucoup

Sur près de six millions de contrôles, les policiers et les gendarmes ont dressé 359 000 procès pour non-respect des règles du confinement. Un bilan qui englobe la ville et la campagne. A Noyon (Oise), même si tout le territoire est quadrillé, les autorités sont souvent sollicitées, notamment pour violences conjugales et cambriolages. A croire que le confinement exacerbe les tensions à la maison et donne des idées malveillantes à certains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.