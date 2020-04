Violences conjugales, cambriolages : les gendarmes sont sollicités pendant le confinement

Sur près de six millions de contrôles, les policiers et les gendarmes ont dressé 359.000 procès pour non-respect des règles du confinement. Un bilan national qui englobe la ville et la campagne. A Noyon, dans l'Oise, même si tout le territoire est quadrillé, les autorités sont souvent sollicitées, notamment pour violences conjugales et cambriolages. A croire que le confinement exacerbe les tensions à la maison et donne des idées malveillantes à certains.