Violences conjugales : comment sont formés les policiers

Pour la première fois, nous avons pu filmer une formation de policiers au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Elle est consacrée aux violences conjugales. Les agents y trouveront des réponses à leurs questions, puisqu'une psychologue, des avocats et des responsables associatifs participent à au stage. Mais il y a toutefois un problème. Ces formations continues ne s'adressent qu'aux volontaires.



