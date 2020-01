Violences contre les forces de l’ordre : policiers, gendarmes et pompiers sont-ils devenus des cibles ?

Ces derniers mois, de nombreuses violences policières ont été dénoncées. Parallèlement, les plaintes déposées par les policiers pour agressions verbales et physiques ont augmenté. En 2018 et 2019, 38 519 plaintes sur personnes dépositaires de l'autorité publique ont été recensées, soit 10% de plus que sur les deux précédentes années.



