Violences : pourquoi le commissariat de Champigny-sur-Marne a-t-il été pris pour cible ?

Depuis 2018, la cité de Bois-l'Abbé est classée comme zone de "reconquête républicaine". Mais malgré l'arrivée en renfort de 25 policiers, les habitants ne voient rien changer sur le terrain. Implanté en plein cœur de ce quartier gangréné par le trafic de drogue, le commissariat de Champigny-sur-Marne a même été attaqué samedi dernier. Des assaillants, armés de barres de fer et de mortiers d'artifice, ont mis en place un piège sans aucune échappatoire pour les policiers. Entre les forces de l'ordre et certains jeunes du quartier, le dialogue n'est plus possible.



