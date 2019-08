VIDÉO - Violente interpellation à Saint-Ouen : l'IGPN saisie

Ces derniers ont alors constaté que le jeune homme avait le visage tuméfié. L’homme a alors expliqué avoir subi des violences de la part d’un policier de la CSI, un récit corroboré par les images de vidéosurveillance qu’ont récupéré les policiers et par le témoignage de l'auteur de la vidéo : "J'étais chez moi et j'ai entendu des cris. Je me suis à la fenêtre et j'ai vu un policier en civil tabasser un jeune, qui se débattait, à terre. Le policier lui a mis des coups de poing pendant cinq minutes. Et alors qu'il était neutralisé, les collègues du policier sont arrivés. L'un d'eux lui a mis un coup de pompe dans la tête, et le premier policier aussi, quand il s'est relevé."





Une version qui vient contredire celle portée par le policier dans le PV d'interpellation. Il y raconte qu’au moment de l’interpellation, l’homme, menotté, était parvenu à s’enfuir à pied. Et que ce dernier s'était débattu et leur avait porté des coups de pieds après que ses collègues et lui l'avaient rattrapé, les incitant à faire usage du pistolet à impulsion électrique, en contact direct.





Pendant sa garde à vue, la victime a indiqué son souhait de porter plainte. Celle-ci a été transmise au parquet. 3 jours d’ITT lui ont été prescrits et sa garde à vue a été levée sans poursuite. L'intéressé aurait déclaré avoir également reçu des coups dans la voiture de police qui l'a amené au commissariat.