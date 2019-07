Vidéos filmant la mort d'un jeune homme à Paris : la mère de la victime dénonce la lenteur des enquêtes

Il y a le chagrin, la tristesse, le manque et l'impossible deuil. Neuf mois après avoir perdu son fils, Isabelle Cellier veut connaître les coupables et demande que justice soit faite.





Le 27 septembre 2018, son fils Louis âgé de 26 ans avait chuté du 6e étage de son immeuble, rue de la Jonquière (XVIIe), avant de s'empaler dans un poteau . Des caméras de vidéosurveillance avaient filmé le moment où le corps du jeune homme s'était empalé sur le mobilier urbain. Secouru par les pompiers et toujours en vie, Louis avait été conduit après que le poteau a été scié, à l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. C'est là, au bloc opératoire de l'établissement accueillant des malades et des blessés, que de nouvelles images effroyables avaient été tournées. Un pompier de Paris retirait le poteau du corps du blessé, allongé nu sur une table d'opération...





Les vidéos, tournées pour l'une dans une salle vidéo de la préfecture de police de Paris avec un smartphone filmant un écran et pour l'autre, donc, à l'hôpital, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et vues des milliers de fois avant d'être finalement, pour l'une au moins, retirée. Toutefois, on ne sait toujours pas à cette heure qui a filmé ces scènes insupportables.