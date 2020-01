Il a épargné un passant avant d'en tuer un autre : ce que l'on sait du parcours sanglant de Nathan C.

Des minutes "d'une extrême violence". Au lendemain de l'attaque de Villejuif, la procureure de la République de Créteil, Laure Beccuau, a apporté de nombreux nouveaux éléments samedi sur le parcours sanglant de Nathan C., l'homme de 22 ans qui a mortellement poignardé une personne et blessé plusieurs autres passants avant d'être abattu vendredi. Voici ce que l'on sait.

Les faits ont commencé entre 13h45 et 13h50 dans le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. Nathan C. est armé d'un couteau et vêtu d'une djellaba bleue. "Il a accosté une première personne", explique la procureure de Créteil. Il n'a "cessé d'agir aux cris de Allah Akbar". L'homme menacé a indiqué qu'il était musulman. L'assaillant lui a alors demandé de réciter une prière en arabe, ce qu'il a fait. "A ce moment, l'agresseur s'est détourné pour s'attaquer à un couple", a expliqué la procureure.

Selon les premiers éléments, l'agresseur s'en serait d'abord pris à la femme du couple. Son compagnon, un homme de 56 ans, aurait tenté de la protéger. Il est alors frappé par un coup "d'une extrême violence au niveau du coeur". L'homme décédera des suites de cette blessure. Sa compagne a, elle, été blessée au niveau du cou.

Selon le maire de Villejuif, Franck Le Bohellec, la victime était un Villejuifois de 56 ans. "Il se promenait avec sa femme lorsque l'agresseur s'est approché. Il a voulu protéger sa femme et c'est lui qui a pris ce coup de couteau", avait indiqué l'édile vendredi.

Nathan C poursuit son parcours sanglant et blesse une 3e personne en dehors du parc, sous un petit pont, en direction de L'Haÿ-les-Roses. La victime est une jeune femme faisant du jogging. Elle est frappée plusieurs fois au niveau du dos "mais les blessures sont superficielles", précise encore Laure Beccuau.

Outre l'homme épargné après avoir récité une prière, deux autres personnes ont pu échapper au parcours meurtrier de Nathan C : la gardienne du parc et un SDF.