Seine-Saint-Denis : une lycéenne tente de s'immoler par le feu devant ses camarades avant de se défenestrer

Il était environ 15h30, quand les pompiers ont été appelés ce lundi pour porter secours à une jeune fille âgée de 17 ans. Scolarisée en classe de première au lycée Georges-Clemenceau à Villemomble (Seine-Saint-Denis), celle-ci venait de s'asperger de liquide inflammable avant de s'immoler par le feu puis de se jeter du 1er étage de l'établissement sous les yeux de ses camarades.

Secourue dans un premier temps par le personnel de l'établissement qui ont éteint les flammes, l'adolescente a été prise en charge par les pompiers qui l'ont conduite à l'hôpital en état d'urgence absolue. Elle était "inconsciente, brûlée gravement sur une partie importante du corps", selon les pompiers. Le "haut" de son corps et "une partie du visage" ont notamment été touchés.

"Ça s'est passé dans l'atrium, entre deux bâtiments. Il y a eu beaucoup de témoins", a indiqué une fonctionnaire administrative à l'AFP. "On était dans le gymnase, en cours de sport. A travers les vitres, on a vu quelque chose en feu tomber, on n'a pas compris ce qui se passait. On a pensé que c'était une poubelle, un objet. Notre prof est sorti avec l'extincteur. Il y avait déjà deux profs qui s'occupaient d'elle. C'est allé très, très vite", a raconté à l'AFP un élève, témoin du drame.