Viol d’une fillette dans la Vienne : un des suspects aurait d’abord agressé une joggeuse

La liste des victimes continue de s’agrandir. Soupçonnés d’avoir enlevé et violé une petite fille de 9 ans dans la Vienne et d’avoir violé une septuagénaire, l'homme de 31 ans, en garde à vue, aurait également essayé d’enlever une joggeuse peu avant de s’attaquer à la fillette.

Le procureur de Poitiers, Michel Garandeaux, a déclaré que le principal suspect a essayé d’enlever une femme, dimanche matin à Varennes, alors qu’elle faisait son jogging. Elle a réussi à se débattre et à échapper à son agresseur. C’est alors qu’une heure plus tard, le suspect enlevait la fillette de 9 ans qui sortait de la boulangerie, à seulement quelques kilomètres de Varennes. "La joggeuse a relevé le numéro d'immatriculation de la voiture" et la fillette "a donné des informations très précises sur la description de l'individu et de la voiture", a expliqué le procureur. La voiture utilisée par le suspect a finalement conduit à son interpellation lundi à Saumur, ainsi qu'à celle d'un homme de 27 ans qui se trouvait aussi à bord du véhicule.