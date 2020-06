Violences à Dijon : plusieurs interpellations ce jeudi dans la communauté tchétchène

Plusieurs membres de la communauté tchétchène ont été interpellés tôt jeudi matin à Dijon et ailleurs en France à la suite des violences survenues récemment dans la capitale bourguignonne. "Six objectifs" ont été ciblés à travers la France, tous en régions et dans la communauté tchétchène, selon une source proche de l'enquête qui n'a pu préciser si la totalité des suspects avait pu être interpellée. Une arrestation au moins a été réalisée à Dijon.

"A la suite des diverses infractions commises dans les nuits des vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin 2020, le parquet de Dijon a ouvert une enquête de flagrance des chefs notamment de 'tentative de meurtre en bande organisée', 'dégradation en réunion', 'violences aggravées', 'association de malfaiteurs et participation à un groupement armé'. Cette enquête est destinée à comprendre de quelle manière les différentes infractions commises ont pu être provoquées ou organisées, d’en identifier les auteurs et d’y donner les suites appropriées", indique le parquet de Dijon ce jeudi dans un communiqué. "Ce matin, 18 juin 2020, cinq gardes à vue ont débuté et des perquisitions ont été réalisées dans plusieurs villes. Elles sont destinées à vérifier les premiers éléments de cette enquête."

Le procureur de la République a précisé un peu plus tard qu'"une garde à vue supplémentaire est depuis intervenue". Six personnes sont donc désormais interrogées par les enquêteurs.

L'enquête a été confiée conjointement à la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon, à la sûreté urbaine de la direction départementale de la sécurité publique de Dijon et depuis le 15 juin 2020, le parquet de Dijon a également saisi le directeur central de la police judiciaire de manière à pouvoir s’assurer du concours des différents offices et services centraux de la police judiciaire. En l’état de très nombreuses constatations, auditions, réquisitions et actes techniques ont été réalisés.