Après Dijon, de nouveaux affrontements impliquant la communauté Tchétchène à Nice

En parallèle des quatre nuits de violences inédites à Dijon, une altercation impliquant également la communauté Tchétchène a eu lieu à Nice. Une fusillade dans le quartier des Liserons, à l'est de la ville, a fait trois blessés dans la nuit de dimanche à lundi, selon la police et les pompiers. Les trois victimes sont d'origine Tchétchènes. Un homme, âgé d'environ 35 ans, a été évacué à l'hôpital en urgence absolu.

La police est intervenue "après des coups de feu vers 23h" et "des renforts du Raid et de la gendarmerie ont été déployés" dans ce quartier gangrené par la drogue, selon les médias locaux. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite de ces incidents. Une enquête judiciaire est en cours pour éclaircir les circonstances et les rôles de chacun, d'après France Bleu.