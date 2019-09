Violences conjugales : émotions et colères au Havre après le meurtre d'une femme par son conjoint

JT 20H - Au Havre, 500 personnes s'étaient réunies cet après-midi pour réclamer justice, après le meurtre d'une jeune femme par son conjoint. Ils criaient leur rancœur sur le parvis du tribunal.

Elle s'appelait Johanna, elle avait 27 ans et était mère de trois enfants. Lundi 16 septembre, elle a été tuée par son conjoint en pleine rue, au Havre. C'est le 105e meurtre d'une femme par son compagnon depuis le début de l'année 2019. Une marche blanche a été organisée en mémoire de la jeune femme ce mercredi après-midi.



