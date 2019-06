Violences conjugales : un homme tente d’immoler sa femme après l’avoir aspergée d’essence

En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur mari ou ancien mari, soit une tous les trois jours. Et chaque année, en France, près de 220 000 femmes subissent des violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.





Selon le décompte fait par le collectif "féminicides par compagnon ou ex" au 3 juin dernier, 61 femmes ont été assassinées depuis le début de cette année. "On était à un décès tous les trois jours, cette année on est plutôt à un tous les deux jours", s'était alarmée fin avril Gwenola Joly-Coz, présidente du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le Val-d'Oise, en appelant le gouvernement "à changer de réponse" face à ce phénomène.