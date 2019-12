Interpellations dans une secte près de Pau après des soupçons de violences contre des enfants

En 2014, une information judiciaire avait été ouverte après des informations données par un ancien adepte de la secte, avant qu'une autre ne soit ouverte en mars dernier après la diffusion d'un reportage télévisé en décembre 2018. Le parquet de Pau a précisé que ces deux informations avaient été jointes. Dans le cadre de la première information judiciaire, dix personnes avaient été placées en garde à vue en 2015 et des enfants avaient fait l'objet de placement provisoire.

L'enquête portait sur "des faits d'abus de vulnérabilité dans le cadre d'un mouvement à caractère sectaire, des faits de violences sur mineurs concernant les conditions d'éducation, et des faits de travail dissimulé". En mars 2002, 19 membres de Tabitha's Place avaient été condamnés par la cour d'appel de Pau pour "soustraction aux obligations légales des parents", notamment refus de scolarisation et de vaccination de leurs enfants. En 1997, un couple avait été condamné à douze ans de prison après le décès de leur enfant de 19 mois, faute d'alimentation et de soins.