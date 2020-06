Les syndicats policiers entre perplexité et inquiétude face aux annonces de Castaner

Le ministre de l’Intérieur s’est exprimé lundi 8 juin lors d’une conférence de presse sur "la question du racisme et de la mise en cause des forces de l'ordre", deux jours après des manifestations contre les violences policières ayant rassemblé en France plus de 23.000 personnes. Christophe Castaner a notamment annoncé l’interdiction de la méthode d’interpellation dite "de l'étranglement", une mesure qui a particulièrement fait réagir les syndicats de police.

"On est dubitatifs sur l'ensemble des déclarations du ministre et notamment sur la suppression de la technique d'étranglement", a ainsi déclaré à l'AFP Frédéric Lagache, délégué national du syndicat des gardiens de la paix, Alliance. "Dès lors qu'elle est faite dans un court instant, c'est la seule technique qui permette aux agents de maîtriser un individu dont le poids est supérieur", observe-t-il. "Sinon, on en sera réduit au combat de rue ou à l'utilisation du taser", ajoute-t-il.