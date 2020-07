Violences policières : pour rétablir la confiance, Macron veut généraliser les caméras-piétons

Entre les récentes manifestations antiracistes en France et la polémique liée aux lanceurs de balles de défense (LBD), qui ont rendu éclopés de nombreux manifestants ces dernières années, la question des violences policières est au cœur du quinquennat Macron. Les caméras-piétons ? "C'est une bonne chose et c'était attendu", affirme un représentant des commissaires de police à LCI. "On est dans une période contestée", poursuit-il. "On est attaqués par l'image, il faut se défendre par l'image", assène-t-il. Plutôt bien accueillie par les policiers, cette décision de les équiper ne date pas d'hier.

Christophe Castaner avait annoncé en janvier 2019 l'installation de caméras-piétons pour les fonctionnaires dotés du très controversé lanceur de balles de défense (LBD). "La démarche est bonne. Il y a une prise de conscience que ces blessures sont graves. Cela peut avoir un facteur apaisant d'un côté comme de l'autre", avait estimé alors une source policière. La caméra-piéton n'est cependant pas "la solution miracle" avaient encore jugé des sources policières. C'est même "une vraie fausse bonne idée", pour Frédéric Lagache du syndicat Alliance.

La caméra doit être déclenchée avant l'action, et elle ne peut pas tourner 24h/24 car elle ne dispose que de 3 heures d'autonomie. "Dans une situation d'urgence de maintien de l'ordre, sur de la légitime défense, je ne sais pas comment le collègue déclenche la caméra", avait souligné Frédéric Lagache.