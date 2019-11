Violences urbaines à Béziers : une école et un collège incendiés, les policiers pris à partie

Une soirée de violences urbaines à Béziers (Hérault). Jeudi, alors que certains fêtaient Halloween et que d’autres profitaient de la soirée, veille de jour férié, des violences ont éclaté dans le quartier de La Devèze.

"Tout a commencé avec un départ de feu dans le hall d’un immeuble désaffecté près du square Georges Vallerey, indique une source policière à LCI ce vendredi. A leur arrivée, les fonctionnaires ont été pris à partie par une trentaine d’individus. Ils ont été la cible de jets de pierres et tirs de mortiers. Peu après, il y a eu deux départs de feu à l’école Les Tamaris, et au collège Katia et Maurice Krafft".

Intervenus rapidement sur place, les pompiers sont venus à bout des flammes aux alentours de minuit. Un soldat du feu a été blessé au cours de l’intervention. Quatre véhicules au total ont été mobilisés. "Des CRS sont venus en renfort pour que le quartier retrouve le calme, c’était chose faite vers une heure du matin", poursuit la source policière.