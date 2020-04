Violences urbaines : nouveaux incidents en banlieue parisienne, une école endommagée par un incendie à Gennevilliers

Ailleurs dans le département, la police a été visée par des tirs de feux d'artifices lors d'incidents sporadiques qui ont éclaté à Nanterre et Villeneuve-la-Garenne, où l'accident d'un motard samedi soir impliquant un véhicule de police a provoqué des tensions ces dernières nuits. L'accident, en plein confinement, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, alimentés par des vidéos de témoins dénonçant une "bavure" policière, et provoqué des échauffourées dans la ville le soir-même avant de s'étendre à d'autres quartiers de banlieue parisienne dimanche et lundi.

L'achat et la détention de feux d'artifices et autres articles pyrotechniques ont été interdits dès mardi, dans l'agglomération parisienne et jusqu'au 27 avril. C'est ce que le préfet de police de Paris, Didier Lallement a annoncé dans un communiqué, en réaction aux premières nuits de violences. Il prévoit l'interdiction de "la vente ou la cession à titre gratuit, ainsi que le port et le transport par des particuliers, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques", gros pétards et feux d'artifices parmi les catégories les plus bruyantes ou dangereuses, à Paris et dans les trois départements de la petite couronne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.