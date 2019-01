Violente explosion rue de Trévise à Paris : les riverains traumatisés

"Je dormais et j'ai été réveillée par l'effet de souffle", a pour sa part raconté une habitante du 6 rue de Trévise, l'immeuble où se trouvait la boulangerie. "Toutes les fenêtres de l'appartement ont explosé, toutes les portes qui étaient ouvertes sont sorties de leurs gonds, pour sortir de la chambre j'ai dû marcher sur la porte, les enfants étaient paniqués, ils pouvaient pas sortir de leur chambre", précise-t-elle. La famille a finalement dû être évacuée par une échelle par les pompiers depuis le 1er étage. "Les pompiers nous ont conseillé de sortir mais la gaine de l'ascenseur a été soufflée, plus de rambarde, plus rien, et il y avait trop de fumée. Donc on s'est réfugié chez nos voisins au premier étage et les pompiers nous ont fait descendre par une échelle. Chez ces voisins il y a deux pièces qui n'existent plus, la salle de bains est un trou", explique-t-elle.





"On était tous en train de dormir et là on entend un bruit, on a cru que c'était un séisme", a témoigné pour sa part une adolescente de la rue attenante, la rue Montyon. "Les voitures qui sont au niveau de la boulangerie, on les voit à peine parce qu'elles sont remplies de poussière et de débris comme une explosion d'après-guerre, un attentat, c'est très impressionnant", a décrit un autre.





"Il y a une dame à la fenêtre au premier étage qui disait :'Aidez-nous, aidez nous, on a un enfant'", a raconté David Bangura, un réalisateur de 38 ans qui se trouvait dans un hôtel non loin de l'explosion. Les pompiers se sont précipités pour les secourir.