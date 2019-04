Viols en série : un nouveau portrait-robot pour retrouver le "prédateur des bois"

Dans son appel à témoins diffusé ce mardi, la Direction Régionale de la police nationale donne le signalement du suspect. Il s’agit d’un homme de type européen. Il serait âgé aujourd’hui d’environ 60 ans. Il mesure entre 1m80 et 1m90. Il a le "regard acier" selon les enquêteurs car ses yeux sont bleus très clairs. Il a le visage émacié, les rides frontales et naso-labiales. Ses cheveux devraient être grisonnants s'ils ne sont pas teints. Il s’exprime en français et sans accent. En 2008, date des derniers faits connus, il était de corpulence mince, avait les cheveux coupés courts et portait une boucle d’oreille à l’oreille gauche.





Le suspect a fréquenté notamment les départements de Charente-Maritime en 1998, de l’Essonne en 1999, des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et des Yvelines en 2000 et de Paris et de l’Essonne en 2008.





Toute personne ayant des informations pouvant aider les enquêteurs peut contacter le groupe d’investigations et de coordination sur les crimes en Série (GICCS) de l 'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) au 0800 35 83 35 (numéro vert) ou par mail à giccs@interieur.gouv.fr