Vitesse, affaissement de voie ou défaillance technique : pourquoi les TGV déraillent ?

Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) avait expliqué le déraillement par "un freinage inapproprié", résultant lui-même d'une série de causes : "une stratégie de freinage inadaptée", "une incompréhension entre le cadre transport traction (CTT) et le reste de l’équipage sur les modalités de freinage", "un appel interphonique pendant le freinage qui a perturbé le CTT".

A l'instar du Strasbourg-Paris, le TGV reliant Valenciennes à Paris avait déraillé dans les environs d'Amiens le 21 décembre 1993, en raison d'un affaissement de la voie ferrée. Le terrain s'était dérobé après de fortes pluies de façon "très brutale et très locale", formant "un trou d'une longueur de sept mètres et d'une largeur de quatre mètres", avait précisé la SNCF à l'époque. Cette voie avait été construite au dessus d'une ancienne galerie datant de la Première guerre mondiale et qui n'avait pas été détectée. Le train était lancé à pleine vitesse, à 300 km/h, au moment de l'accident mais seul un blessé léger a été à déplorer sur les 200 passagers.

Un TGV reliant Annecy à Paris a déraillé à 270 km/h à l'entrée de la gare de Mâcon le 14 décembre 1992, en raison d'un problème électronique. Les roues étaient restées bloquées après un freinage opéré pour franchir des aiguillages. Techniquement, le bogie (un ensemble sur lequel est fixé l'essieu et les roues) est resté bloqué à cause d'une carte informatique défaillante. Le freinage n'a donc pas été relâché et, avec la surchauffe, la roue est sortie du rail. Aucun blessé n'avait été à déplorer parmi les passagers, mais 25 personnes qui attendaient sur le quai avaient été légèrement touchées par les pierres et les graviers éjectés des voies.