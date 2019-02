Vol d'un convoi de fonds : mais où Adrien Derbez a-t-il caché l'argent ?

Entre le début de sa cavale et son arrestation à Amiens 36 heures plus tard, Adrien Derbez a eu le temps de cacher 1,9 million d'euros. Le million restant a, lui, été saisi dans la planque du voleur présumé. Depuis le début de sa garde à vue, le convoyeur reste muet, pas un mot pour expliquer son acte ni l'emplacement de l'argent manquant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.