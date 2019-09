Vol de la panthère d'Armentières au zoo de Maubeuge : "Elle a été enlevée par au moins deux personnes"

DANS LA NATURE – La panthère retrouvée sur les toits d’Armentières (Nord) mercredi 18 septembre puis placée en quarantaine au zoo de Maubeuge en attendant son transfert dans un centre spécialisé a été enlevée dans la nuit de lundi à mardi. Les malfrats et l’animal étaient toujours recherchés ce mercredi.

"Le propriétaire et des complices venus récupérer le félin ? Des trafiquants ? Un coup de folie... Aucune piste n’est écartée. Les enquêteurs cherchent", glisse ce mercredi à LCI une source proche du dossier. Vingt-quatre heures plus tôt, mardi matin, la panthère noire placée en quarantaine au zoo de Maubeuge dans le Nord a été kidnappée. Le félin avait été aperçu par des habitants d’Armentières la semaine précédente, mercredi 18 septembre, déambulant sur les toits de la ville. Il avait été capturé par les pompiers puis conduit au zoo pour y être examiné et soigné.

"La panthère a été volée par au moins deux personnes entre 18h45 et 8 heures, heure à laquelle les soigneurs font leur tour le matin. Selon les premiers éléments de l’enquête, les personnes qui se sont introduites dans le zoo ont escaladé le grillage, puis forcé plusieurs points de sécurité dont un SAS, une porte puis le box situé dans le bâtiment aux fauves", indique une source judiciaire à notre rédaction.