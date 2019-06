Le piratage informatique en cause dans la plupart des vols de voitures

Si vous ne retrouvez pas votre voiture, c'est peut-être qu'elle a été piratée à distance. En effet, la clé sans contact qui déverrouille la voiture est pratique mais elle peut être, aussi, par moment dangereuse.





L'an passé, ce sont 142.000 voitures qui ont été volées en France. Et selon une étude, 85 % des vols de voitures sont réalisés via un piratage informatique. Deux boîtiers suffisent. Le premier va capter le signal de la clé sans contact à l'intérieur de la maison ou de l'appartement. Pas besoin de rentrer, les ondes sont suffisamment puissantes pour passer les murs. Et une fois le signal capté, il est envoyé vers le second boîtier puis vers la voiture qui se déverrouille en moins d'une minute.