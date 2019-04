Vosges : la gendarmerie délivre un message avec le pain quotidien

En plus de leur pain quotidien, les Vosgiens ont désormais droit à des messages de prévention délivrés par la gendarmerie. C'est la première fois dans le pays que cette dernière choisit de communiquer ainsi. Près de 200 000 sachets en papier kraft ont été distribués dans la région et 300 commerçants y participent. L'opération porte sur deux thématiques, la lutte contre la violence et les escroqueries.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.