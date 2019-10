Xavier Dupont de Ligonnès : l'ADN du suspect ne correspond pas à celui du fugitif

JT 13H - Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Les tests ADN, qui comparent les prélèvements effectués sur l'homme arrêté à Glasgow et ceux du fugitif, sont négatifs.

Les policiers écossais ont réalisé des prélèvements salivaires sur l'homme qui a été arrêté à Glasgow le 11 octobre 2019 afin de confirmer s'il s'agissait bien de Xavier Dupont de Ligonnès. Les résultats sont tombés et ils sont négatifs. Ces tests ADN prouvent donc que le suspect n'est pas le fugitif que la police recherche depuis 2011.



