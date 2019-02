Yvelines : six adolescents mis en examen pour le viol d'une jeune fille de 13 ans

La collégienne a ainsi indiqué qu'à deux reprises, en décembre d'abord puis en janvier, elle avait été abusée par un groupe de garçons. La première fois, le 18 décembre, trois adolescents l’auraient emmenée "dans le hall d’un immeuble de l’allée des Tulipes, après leur sortie du collège, et l’auraient forcée à pratiquer des attouchements sur eux avant de la violer", rapporte Le Parisien qui a révélé l'information. Les faits se seraient à nouveau produits en janvier, dans ce même bâtiment, et en présence cette fois de non plus trois mais six garçons.





Les six adolescents soupçonnés d'avoir participé à ce "viol en réunion" ont été interpellés mercredi 30 janvier par les forces de l'ordre. "Celui qui a tenu le rôle principal n’a pas souhaité s’exprimer. D’autres ont nié les faits en bloc et soutiennent que la victime était d’accord et serait restée avec eux de son plein gré. Mais certains ont reconnu que la jeune fille disait non et qu’ils l’ont forcée à faire ce qu’ils exigeaient", précisent nos confrères.





A la demande du juge d'instruction, les investigations se poursuivent.