Yvelines : un homme de 62 ans retrouvé mort après s'être enfui des urgences

"Ce patient avait été pris en charge par l'infirmière et régulièrement surveillé par elle dans l'attente d'un avis médical", a poursuivi la direction, qui "tient à préciser que les effectifs médicaux et paramédicaux étaient complets et l'affluence importante". L'hôpital "est très affecté par ce décès" et sa direction "rencontrera cette semaine la famille du patient à qui elle présente ses condoléances", selon la direction, qui "tient également à rendre hommage à tous les personnels".





A l'hôpital de Mantes, "les effectifs sont à la hauteur des locaux mais pas de la population", a souligné Bernard Landais, élu du syndicat FO à l'hôpital, rappelant le contexte hivernal avec une "période de grippe et de syndromes grippaux". "Les urgences du centre hospitalier ont été construites pour 17 000 patients par an, nous en sommes à 43 000 patients par an", a-t-il précisé.