Zineb El Rhazoui, ancienne journaliste de Charlie Hebdo, menacée de mort pour des propos sur l’islam

Et depuis, Zineb El Rhazoui continue d'affirme haut et fort sa pensée, comme ce mercredi 19 décembre sur le même plateau de Cnews. "Ce n’est pas la première fois que je fais l’objet d’une campagne de haine et même de fatwa qui réclament ma tête, tout ça pour des propos de bon sens, comme ceux que j’ai tenus sur votre plateau vendredi et qui me valent ces menaces de mort, de viol. Je réitère ce que je pense : l’islam doit se soumettre aux lois de la République, à l’humour, à la raison, à la critique, comme toutes les autres religions."