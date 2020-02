100.000 euros pour devenir proprio à Paris : la proposition Griveaux fera-t-elle flamber les prix de l'immobilier ?

Comparaison ne valant pas toujours raison, la presse canadienne se charge de rappeler que l'exemple de Toronto n'est pas vraiment le bon. En effet, en raison des plafonds déterminés par le gouvernement canadien et des prix pratiqués, l'achat n'est pas simple dans la plus grande ville canadienne (2,7 millions d'habitants). Avec un prix d'achat moyen supérieur à 837.000 dollars canadiens (570.000 euros) en décembre 2019, le dispositif, qui ne s'adresse qu'aux ménages gagnant moins de 120.000 dollars par an (81.000 euros), et limite l'emprunt à 480.000 dollars, était sous-dimensionné pour les prix en centre-ville, favorisant les recherches dans les lieux moins cotés, et donc, la hausse des prix dans ces secteurs. Si bien qu'en l'état, seuls 3000 acheteurs ont demandé à bénéficier du programme. "Le bébé électoral a du mal à grandir", avait tranché l'économiste Jean-Pierre Aubry auprès de Radio Canada .

"L'expression m'avait marquée", réagit auprès de LCI Sylvain Bogeat, conseiller logement de Benjamin Griveaux, qui écarte implicitement la comparaison faite par son candidat. A raison : l'aide est fédérale au Canada, locale à Paris. "C'est une question de calibrage : la mesure est faite pour Paris et s'adresse à 20.000 personnes, et nous la mettrons en place sur la base d'une surface et d'un prix d'achat raisonnable." Autrement dit, pas question pour la potentielle future municipalité de contribuer à financer des ménages aux revenus démesurément élevés pour les aider à acheter un appartement de 100 m² dans le 6e arrondissement (où a été récemment relevé le prix moyen du m² le plus élevé).

Quid, alors, du risque inflationniste, relevé par plusieurs connaisseurs du dossier, alors que le prix du mètre carré parisien a augmenté de 6,3% en moyenne en un an ? Les propriétaires désirant se séparer de leurs trois-pièces, les biens généralement visés - et particulièrement recherchés à Paris - par les foyers auxquels s'adresse Benjamin Griveaux, ne seraient-ils pas tentés de réévaluer les prix, sachant que les potentiels acquéreurs auraient 100.000 euros de plus dans leur apport ? Une question que le même Benjamin Griveaux avait d'ailleurs mise en avant quand il s'agissait de justifier, septembre 2017 , la baisse de 5 euros des APL.

Autre garde-fou mis en avant : le caractère "raisonnable" des conditions d'achat à remplir pour pouvoir être éligible à cette aide. "On ne financera rien au-dessus des prix du marché [10.000 euros/m² en moyenne à Paris]. De cette façon, vous restreignez aussi le risque inflationniste". Mais se présente un autre angle mort : dans son fonctionnement, la foncière qui participera au financement de ces projets immobiliers captera, à la revente, 20% de la plus-value. L'équipe Griveaux y voit un avantage, qu'il faut comprendre ainsi : "Nous sommes dans le cadre d'un projet résidentiel et non d'investissement". Le candidat espère donc que, là où de nombreuses acquisitions se font sur des biens immobiliers occupés quelques années avant d'acheter plus grand ou ailleurs, l'achat réalisé dans le cadre de sa proposition sera plus pérenne. Aussi Sylvain Bogeat veut-il croire que ce système "suscitera beaucoup moins d'inflation que dans le cadre d'un financement bancaire, où l'acheteur, futur vendeur, serait incité à vendre à un prix plus élevé pour empocher l'intégralité de la plus-value".

La captation de 20% de la plus-value effectuée par la société foncière, en plus du remboursement de l'apport initial, ne pourrait-elle pas inciter, au contraire, les vendeurs, à renchérir leur prix de vente pour amortir cette perte et augmenter leur pécule ? "J'ai du mal à croire, à moins d'être de très bons négociateurs, que ces 2% de vendeurs auraient dans l'idée de gonfler leurs prix, au point d'influencer ceux du marché", se rassure Sylvain Bogeat. Un argument auquel ne croit pas la présidente du réseau immobilier Orpi, interrogée par Capital : "Ce n'est pas en capant les prix au sein du dispositif qu'on aura un impact sur les prix du marché". Et d'appeler au contraire à développer l'offre de logements pour diminuer les prix. Un sujet sur lequel le camp Griveaux a une idée pour réinsérer les logements vacants dans le marché immobilier : "Le problème, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Alors on va proposer à ces bailleurs que la Mairie de Paris joue le rôle de l'intermédiaire entre eux et les locataires". Une réponse à la crise du logement, mais pas forcément à celle de l'accès à la propriété.