1000 emplois supprimés chez General Electric : pourquoi l'opposition est-elle vent debout contre le gouvernement ?

L'insoumis Eric Coquerel a également dénoncé "cette catastrophe industrielle décidée par Macron" et a qualifié de "mensonges" les propos de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye mercredi sur France Inter. Cette dernière a évoqué la situation de l'entreprise et expliqué la chute de la production de turbines à gaz sur le site de Belfort par "l'évolution de la société et la transition écologique". "Et les éoliennes marines dont GE s'apprête à arrêter la production c'est dépassé ?" a répondu le député.





"Ne laissons pas Sibeth Ndiaye faire croire que les suppressions d'emplois de Général électrique (sic) à Belfort seraient justifiées par des raisons écologiques. Archi faux!", a abondé la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, membre de la commission des Affaires économiques au Sénat.