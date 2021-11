11-Novembre : que signifie le Bleuet de France arboré lors des commémorations ?

Et pour cause. Depuis plus de 80 ans, il est fabriqué et vendu chaque année par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, afin d'aider financièrement les victimes de guerre, anciens combattants, pupilles de la Nation et victimes du terrorisme. C'est ainsi que le 10 novembre 2017, lors de leur match contre le Pays de Galles, les Bleus ont par exemple arboré le Bleuet sur leur maillot de match en hommage aux victimes du 13 novembre 2015.