120 000 fonctionnaires en moins, une promesse réaliste ?

Supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin de son mandat, soit environ 2% des effectifs, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Macron. Les agents du service public vont donc descendre dans la rue ce mardi 22 mai pour protester contre ce projet de loi du gouvernement. Pour l'heure, impossible de savoir où seront supprimés ces postes. L'exécutif se refuse à avancer des chiffres. On sait juste que certains secteurs n'auront pas à souffrir de coupes comme dans les services de la police, de la justice, des hôpitaux ou encore dans les Ehpad.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.