1300 agents supplémentaires, 30.000 stages pour les élèves de 3e... : ce qu'Emmanuel Macron veut faire pour les banlieues

Pas de "grand plan banlieues", mais des "annonces concrètes". Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi plusieurs initiatives afin d'améliorer la vie dans les quartiers défavorisés, sans toutefois reprendre toutes les propositions du rapport Borloo remis en avril dernier. "Je ne vais pas vous annoncer un 'plan banlieue' [à coups de milliards d'euros] car cette stratégie est aussi âgée que moi, a assuré d'emblée Emmanuel Macron. On est au bout de ce qu'a pu produire cette méthode". En clair : il n'y aura pas un avant et un après rapport Borloo ni un avant et un après 22 mai.





Évoquant l'incident qui s'est déroulé lundi dans la cité de la BusserineIle à Marseille, le Président a appelé à ne pas se voiler la face à la situation des banlieues : "Oui nos quartiers ont du talent, mais dans nos quartiers il y aussi de la violence, des choses qui ne vont pas et c'est explosif. Il s'est construit une forme d'éloignement avec la République. Et à côté de ça il y a une source formidable d'optimisme : c'est la mobilisation. Il y a une envie de s'engager, de faire et de changer les choses et en aucun cas de se soumettre à cette fatalité".