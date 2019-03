14 départs du gouvernement : Macron détient-il vraiment le record ?

Mais ce classement est toutefois à relativiser. La durée de 1 an et 10 mois et demi est somme toute arbitraire. Ainsi, si l'on bouge le curseur et que l'on s'intéresse aux 6 premiers mois du mandat, c'est Jacques Chirac qui explose les compteurs : 12 départs contre "seulement" 4 pour Emmanuel Macron. Le président avait fait fort lors du premier remaniement du gouvernement.





Dans le gouvernement Alain Juppé II, "out" 8 femmes sur les douze nommés au début de mandat, les fameuses "jupettes", autrement dit la caution féminine de l'exécutif. Élisabeth Hubert - ministre de la santé, Colette Codaccioni - ministre de la Solidarité entre les Générations, Françoise de Panafieu - ministre du tourisme, Élisabeth Dufourcq - secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation Nationale, Nicole Ameline - secrétaire d'État auprès du Ministre de la Réforme de l'État, Françoise Hostalier - secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation Nationale, Françoise de Veyrinas - secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Intégration et Christine Chauvet - secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Industrie, chargée du Commerce Extérieur n'ont pas fait long feu. Trois hommes connaissent le même sort : Claude Goasguen, Jean Puech et François Baroin.





On doit cependant noter qu'à cette époque, les gouvernements étaient largement plus importants. Le Premier ministre Alain Juppé avait sélectionné 42 ministres et secrétaires d'Etat en 1995 contre 22 pour le premier gouvernement d'Edouard Philippe et 30 pour le deuxième.





Si à l'inverse, on pousse le curseur un peu plus loin. Charles de Gaulle enregistre 16 départs en 2 ans et 8 mois, François Mitterrand, 15 en deux ans et demi et Nicolas Sarkozy 11 en deux ans et 1 mois.