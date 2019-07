15 000 suppressions de poste de fonctionnaires prévues par Darmanin dans le quinquennat

Le ministre a également annoncé que les contribuables pourraient payer leurs impôts chez un buraliste "à partir du 1er juillet 2020, et dès le 1er janvier dans 18 départements test". "Il s'agit de rendre ce service plus accessible, grâce à un réseau plus étendu que celui de la Direction générale des finances publiques (DGFIP)", a affirmé le ministre des Comptes publics, rappelant que les buralistes étaient présents dans 3 400 communes contre 1 800 pour la DGFIP.