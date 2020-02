153.600 mentions "Griveaux" en quelques heures : "Les réseaux sociaux sont devenus un outil de déstabilisation"

Le jour de sa chute restera aussi, pour Benjamin Griveaux, le jour d'une notoriété jamais atteinte sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le hashtag "Griveaux" était une des tendances mondiales sur Twitter. Les vidéos au coeur de l'affaire avaient pourtant été mises en ligne il y a plusieurs jours par l’activiste russe Piotr Pavlenski . Mais leur visibilité a - elle - brusquement bondi lorsqu'elles ont été relayées sur twitter jeudi en fin de journée. En cause, notamment, le député anciennement LaREM Joachim Son-Forget qui posta ce message : "J’espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l’intéressé et son équipe car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris".

LCI : Dans l’affaire Griveaux, tout est allé très vite : les vidéos ont commencé à être beaucoup relayées jeudi soir sur Twitter et ont conduit à son renoncement vendredi matin, seulement quelques heures plus tard. Comment expliquer cette rapidité dans la tournure des événements ? Quel rôle y ont joué les réseaux sociaux ?

LCI : Un candidat LaREM s’est inquiété du voyeurisme des réseaux sociaux et de la disparition de la notion de vie privée des responsables politiques. La séparation vie privée/vie publique semble brouillée par l’utilisation faite des réseaux sociaux. Qu’en pensez-vous ?

On peut crier au complot, mais la réalité c’est qu’aujourd’hui, il n’y a plus de secret lorsque vous êtes politique ou dirigeant, lorsque vous êtes un leader d’opinion. Vous devez être transparent et responsable : c’est une affaire de cohérence. Vous ne pouvez pas avoir d’un côté une belle histoire, être Monsieur la vertu, et ne pas vous comporter de la même façon.

Selon moi, il y a un sujet avant/après. L’avant, c’est la réalité : vous ne pouvez plus qu’être dans la transparence et dans la responsabilité. L’après, c’est lorsque le fait est donné sur les réseaux sociaux, qui sont donc un amplificateur incroyable que vous ne pouvez plus du tout maîtriser. Et il faut accepter ne pas pouvoir tout maîtriser.

Alors, est-ce que les réseaux sociaux donnent le tempo ? En politique, prenez l’exemple de Donald Trump. Il démontre ce qu’on peut faire sur les réseaux sociaux et comment on peut s’affranchir de la réalité.