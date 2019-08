157 migrants qui voulaient se rendre "visibles" ont été évacués du parc de la Villette à Paris

Le camp de migrants installé dans le parc de la Villette a été évacué ce mercredi 28 août au matin. Les tentes étaient présentes depuis près d'une semaine sur ce site touristique parisien, selon l'AFP.





Le lieu n'a cependant pas été choisi au hasard. L'opération, initiée par l'association Utopia 56, était un coup de projecteur sur la situation des migrants dans la capitale : "Les 1000 tentes présentes aux portes de Paris et les dizaines de familles à la rue ne suscitent plus la moindre indignation et font désormais partie du paysage nord parisien. Pour ne pas rester invisibles le long du périphérique et cantonnées dans un espace d’exclusion, ces familles ont décidé de s’établir dans un réel lieu de la vie parisienne, le parc de la Villette", explique l'organisation sur son site web.