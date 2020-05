Suivez en direct la commémoration de la Bataille de France sur LCI à partir de 11H

Puis, à La-Ville-aux-Bois-les-Dizy, il prononcera un discours pour saluer l'action du futur général de Gaulle qui lança le 17 mai 1940 la 4e division cuirassée pour tenter de freiner l'avancée de la Wehrmacht dans le nord et l'est de la France.

La "bataille de Montcornet" échoua mais elle fut ensuite considérée comme une "défaite courageuse", l'une des rares contre-attaques montrant que l'armée française pouvait mettre en difficulté les Allemands.

Un texte lu lors de la cérémonie rappellera les détails historiques de l'épisode. "C'est à partir de là" que "l'espérance" a "grandi et fini par ce que l'on a appelé la libération de la France", a déclaré de Gaulle en revenant sur les lieux, comme président, un quart de siècle plus tard. Dans son discours, Emmanuel Macron "honorera le refus de la résignation et l'esprit de résolution et de résistance" dont le haut-gradé avait fait preuve face à "l'esprit de défaite" de certains responsables militaires et politiques.