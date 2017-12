"18 minutes, on me dit que c'est trop long" : Macron choisit les réseaux sociaux pour présenter ses voeux à la jeunesse

ET DE DEUX ! - Il a fallu attendre 21h, le dimanche 31 décembre, pour que la nouveauté pointe le bout de son nez. Le chef de l'Etat a choisi les réseaux sociaux pour s'adresser aux plus jeunes. Une version condensée - et plus fun - des voeux présentés une heure plus tôt à la télévision.