"1974, une partie de campagne", documentaire interdit par VGE : "Il l'a toujours trouvé très violent" se souvient Depardon

C'est le film dont Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas entendre parler : 1974, une partie de campagne, documentaire réalisé par Raymond Depardon, qui suivait l'ancien président de la République lors de sa campagne présidentielle. Une commande du futur président qu'il a pourtant longtemps censurée, jusqu'à sa première diffusion le 20 février 2002. Pour quelle raison ? "C'est un mystère" affirme d'emblée le documentariste ce jeudi sur LCI.

C'est tout le paradoxe : à l'origine, Valéry Giscard d'Estaing souhaite qu'on fasse un film sur lui. Contacté, Depardon lui conseille de faire un film sur la campagne afin de bousculer un peu son image publique, faisant référence à Primary (Richard Leacock, 1960), un autre documentaire sur la campagne de John Fitzgerald Kennedy.

Le futur président laisse alors Depardon filmer ce qu'il veut et perd par intermittences le contrôle de son image. "Giscard a toujours dit que ce film était très violent", affirme Raymond Depardon. "Parce que j'avais filmé la foule et pas ses discours". Or, se souvient-il, "ses discours ne m'intéressaient pas (...) ce n'était pas ce film que je voulais faire". Depardon capte "des moments très intimes en grand angle, très proche, avec le son synchrone" : "C'était nouveau", dit-il. C'était comme le magnétophone à l'époque et ça apparaissait violent de s'entendre dans la continuité."